В материале Polityka отмечается, что Польша якобы готовится к поражению целей на территории России издалека. Об этом пишет РИА Новости.

© Global look

По данным издания, начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула представил новую концепцию развития ВС.

В этой концепции «Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека». При этом издание подчёркивает, что реакция Москвы в случае атаки не заставит себя ждать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у власти в Европе стоят малообразованные, безответственные люди.