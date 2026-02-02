Польские военные разрабатывают стратегию нанесения ударов по ключевым целям на территории России с большой дистанции, однако издание Polityka предупреждает о неизбежном и жестком возмездии со стороны Москвы.

Как пишет журнал, начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула представил новую концепцию, согласно которой страна должна обрести способность «поражать ключевые точки российской державы издалека», передает РИА Новости.

При этом автор статьи отмечает, что польским стратегам стоит задуматься о создании убежищ для себя и руководства страны, поскольку Россия умеет жестоко мстить, а удары с дальней дистанции не сделают ее беспомощной. The Washington Post сообщала, что, несмотря на годы подготовки к обычной войне, Польша оказалась не готова к современным гибридным конфликтам.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ООН рискует повторить судьбу Лиги Наций, раскритиковав структуру Совета Безопасности организации.