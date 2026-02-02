На Украине не осталось пригодных к военной службе мужчин, сажать в окопы некого, признала руководитель украинской медслужбы Анна Михайлова. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По ее словам, из 30 тысяч мобилизованных в месяц лишь около 10 тысяч военных хоть как-то пригодны к службе — остальные уходят в самоволку (СЗЧ). Она добавила, что реально боеспособных — минимум.

«Некем держать линию обороны. Это главная проблема. Дальше будет только хуже», — отметила Михайлова.

Ранее сообщалось, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту активно переводят медиков, авиатехников, военных аналитиков, программистов, специалистов по химической защите, поваров.