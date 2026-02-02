Россия представит обновленный Ми-34М1

«Ростех» на 13-м Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026), который пройдет с 4 по 5 февраля в Москве, представит обновленный легкий вертолет Ми-34М1 с новейшим двигателем ВК-650В. Об этом госкорпорация сообщает на своем сайте.

По данным компании, первый полностью российский легкий вертолет «отличается высокой маневренностью, простотой пилотирования и обслуживания, может применяться для перевозки пассажиров, мониторинга и летного обучения».

«В основе вертолета — испытанная и готовая к серийному производству силовая установка ВК-650В, а также современные бортовые системы отечественного производства», — заметили в госкорпорации.

Там добавили, что в настоящее время Ми-34М1 успешно продолжает летные испытания.

В декабре «Ростех» сообщил, что многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским турбовальным двигателем ВК-650В совершил первый полет.

В сентябре госкорпорация рассказала, что импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В совершила первый полет.