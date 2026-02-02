ПВО сбила за четыре часа 15 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны отразили попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО за четыре часа перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 11.00 до 15.00 мск сбито 12 дронов ВСУ над территорией Белгородской области. Два украинских беспилотника уничтожено над Курской областью, один дрон сбит над Брянской областью.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в ночь на 2 февраля. По данным ведомства, российские силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 31 украинский беспилотный летательный аппарат.