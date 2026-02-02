Глава евродипломатии Кая Каллас захотела уступок от России в военном бюджете, армии или ядерном оружии для "устранения угрозы". Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на ее выступление на конференции по безопасности в Осло. Она в очередной раз выступила с утверждением, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, а на некоторые – "три или четыре раза". При этом в своих размышлениях она указала, что "ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию". В связи с этим, по ее словам, вопрос заключается в том, как обеспечить нераспространение конфликта на Украине на другие регионы. "Нам нужны уступки от России — ограничения на ее военный бюджет, армию или ядерное оружие — чтобы устранить эту угрозу, а также привлечение к ответственности за совершенные ею преступления", - сказала Каллас. До этого помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "нападениях России на 19 стран". Он назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России "каллассальными открытиями" в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил "нападения" России на другие страны, включая "атаку" на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и "вероломное нападение" на Германию под Москвой в 1941 году.