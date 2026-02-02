Французские военные провели "Битву за Москву"

Во французском командовании сухопутных войск состоялась командно-штабная тренировка, основанная на симуляции под названием «Битва за Москву». Об этом CCF (Commandement du combat futur), отвечающее за перспективные боевые действия в сухопутных войсках Франции, сообщило в своих аккаунтах в социальных сетях.

© Московский Комсомолец

Данные учения, по информации ТАСС, проходили с 26 по 29 января как часть программы повышения квалификации специалистов по военным играм.

На протяжении четырех дней офицерский состав и сотрудники штаба французской армии практиковали навыки управления войсками в условиях крупномасштабного столкновения.

В командовании подчеркнули, что такого рода курсы организуются каждые полтора месяца. Их основной целью является обучение штабов и полков французской армии применению военных симуляций в качестве средства для тактической подготовки и адаптации к современным вызовам.

Французские военные обмениваются приобретенным опытом с партнерами по НАТО. Так, 21 января была проведена ознакомительная демонстрация для офицеров связи, после которой глава штаба сухопутных войск Испании выразил заинтересованность во внедрении схожих методов в своей стране.

Ранее Франция обратилась с запросом о проведении учений Североатлантического альянса на территории Гренландии.