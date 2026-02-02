Радиостанция «Судного дня» вновь вышла в эфир

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала новое зашифрованное сообщение, состоящее из двух слов – «маркетинг» и «узелокус». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает сигналы станции.

© РИА "ФедералПресс"

«НЖТИ 27559 МАРКЕТИНГ 3777 9255 УЗЕЛОКУС 4284 6614», – говорится в публикации.

Как уточняется, двойная передача была зафиксирована 2 февраля в 11:15 по московскому времени.

До этого станция выходила в эфир 29 января. Тогда слушатели зафиксировали сразу несколько сообщений, среди которых прозвучали слова «Стояк», «Дернолорд», «Паяние», «Староверец», «Опоролавр», «Очерк» и «Бульончик».

По имеющимся данным, УВБ-76 начала работу еще в 1970-х годах. Большую часть времени радиостанция транслирует характерный монотонный сигнал, однако периодически в эфире появляются голосовые закодированные сообщения на русском языке. Официальных комментариев о назначении станции и смысле передаваемых слов по-прежнему не существует.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что стрелки часов Судного дня рекордно приблизилась к «ядерной полуночи».