Просроченный украинский президент своими террористическими ударами по российским регионам давно сжег все мосты на пути к переговорам. Ему жизненно необходимо продолжение войны, и это надо учитывать в «переговорной истории». Об этом «МК» рассказал военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, для завершения конфликта необходимо решительно вынести всю энергетику и транспортную инфраструктуру Украины.

Напомним, в ночь на 2 февраля российские войска нанесли масштабный комплексный удар по военным объектам Украины. Атака началась с массированного применения беспилотников, затем последовали ракетные удары. Основными целями стали объекты в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской и других областях.

Сообщается о поражении военных объектов в Сумах, Павлограде, Черкассах, Кривом Роге, Синельниково. Особенно мощный удар был нанесен по железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, где, по предварительным данным, уничтожены два воинских эшелона с живой силой и техникой ВСУ, предназначенные для усиления группировок на этом направлении.

После небольшой «паузы» энергетическая инфраструктура, задействованная для нужд военно-промышленного комплекса Украины, также оказалась под прицелом. Отмечаются попадания в объекты в Днепропетровской области и по Каневской ГЭС. Минобороны РФ подчеркивает, что такие удары являются ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России и направлены исключительно на подрыв военного потенциала противника.

ВСУ активизировали террористические атаки по мирным объектам в российском приграничье. Так, в ночь на 2 февраля украинские силы предприняли попытку массированной атаки на жилые дома с использованием 31 беспилотника самолетного типа по территориям шести регионов России. Системами ПВО все воздушные цели были уничтожены или перехвачены. Наибольшее количество дронов (22) сбито над Белгородской областью.

К сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения. В Старом Осколе погибли двое жителей, повреждены жилые дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся обстрелах приграничных территорий.

Как считает военный эксперт Игорь Коротченко, боевые действия, а особенно массированные удары по энергетике, необходимо не только продолжать, но и усилить.

- Наша задача — победа. А она напрямую зависит от того, насколько устойчиво работает украинский тыл и система военного управления. Вывод из строя ключевых целей, в первую очередь объектов энергогенерации, лишит режим Зеленского возможности наращивать военные усилия.

- Это даст военный эффект и поможет достижению целей СВО?

- Абсолютно. Мы не изобретаем ничего нового. Действуем строго по схеме, которую в 1999 году отработала НАТО в Югославии. Тогда уничтожались объекты энергетики, транспортная и логистическая инфраструктура, наносились удары по центрам принятия решений и объектам телерадиовещания — для подавления информационного поля. Украинская энергосистема должна быть уничтожена полностью, на 100%. Включая подстанции и трансформаторы, чтобы сделать невозможным распределение электроэнергии даже с АЭС.

- Это нарушит систему военного управления и работу ВПК?

- Они, может, и смогут что-то собрать в кустарных условиях, но обеспечить согласованные, массированные удары — нет. Всё погрузится в хаос и дезорганизацию. Повторю: с режимом Зеленского — подонком, военным преступником, современным Гитлером — никаких переговоров быть не может. Разговор будет только один: когда они приползут и подпишут капитуляцию на наших условиях. Для этого и нужно лишить страну энергии. Сейчас — самый подходящий момент. С точки зрения норм войны это легитимные цели. Удары должны быть жёсткими, последовательными и максимально эффективными. Именно поэтому Запад, руками Трампа и других, пытается нас от этой тактики удержать.

- То есть нужно наращивать интенсивность?

- Именно так. Если мы выключим на Украине свет, мы сразу увидим, насколько сократится их способность наносить нам урон. Наша задача — добиться полного коллапса системы государственного и военного управления Украины. Краха этой фашистской машины. Иных способов нет. Не нужно распылять усилия. Фокус — только на энергетику. Пять-шесть сокрушительных волн. Без света они быстро сдадутся.

НАТО в своё время называла свои бомбардировки Югославии «гуманитарными». Почему бы и нам не провести гуманитарную хирургию: выпустить кишки этому нацистскому режиму, чтобы спасти жизни в конечном итоге и быстрее принудить к миру. Чем жёстче и решительнее мы будем, тем скорее этот мир наступит. Лишим эту нежизнеспособную конструкцию жизненной силы — электричества. На этом всё. Приползут и подпишут.