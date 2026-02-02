Стали известны детали боев за Константиновку

Российские войска продвинулись в районе Константиновки. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска наступают в районе дач восточнее Константиновки», — рассказал собеседник канала.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил России также ведут бои за центр самой Константиновки. Как уточнили авторы сообщения, сейчас российские войска закрепились на юго-восточных окраинах Константиновки. Кроме того, утверждается, что ожесточенные бои идут в соседних населенных пунктах.

Ранее стало известно, что российские военные при освобождении поселка Бересток в районе Константиновки уничтожили взвод украинских военных из подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). После зачистки укрепленных позиций российские военные нашли множество медикаментов с англоязычными надписями, сухие пайки и снаряжение иностранного производства.