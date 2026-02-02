Украинские системы ПВО стоят пустыми во время атак РФ
Украине не хватает зенитных ракет. Некоторые системы ПВО во время атак ВС РФ "стоят пустыми", признал начальник управления коммуникаций командования ВВС ВСУ Юрий Игнат.
Во время недавнего удара в пусковой установке комплекса NASAMS было две ракеты вместо штатных шести, рассказал пресс-офицер.
Усугубляет проблему и тактика армии России. Массированные атаки большим количеством ракет и дронов с разных направлений по одному городу и региону не оставляют расчетам ПВО времени на перезарядку, отметил Игнат.
Ранее украинские ВВС опубликовали жалобное фото пусковой установки ЗРК Patriot с расстрелянным боекомплектом. Из 14 транспортно-пусковых контейнеров на ПУ 11 были пусты.
О нехватке боеприпасов для ПВО говорил и Зеленский - ею он объяснил катастрофу в энергетике. Все эти жалобы имеют четкую цель - сигнал Западу: дайте еще ракет!