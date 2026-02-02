В России отреагировали на озвученный в ВСУ вывод об «Орешнике»

Вооруженные силы России (ВС РФ) помогают усиливать переговорные позиции страны по Украине, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученный начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Юрием Игнатом вывод о применении Россией «Орешника».

«Нам все Вооруженные силы Российской Федерации помогают усиливать переговорные позиции и влиять на переговорный процесс. Потому что разговоры и мирные инициативы с нашей стороны на них не действуют и воспринимаются как слабость. Не единожды мы шли на уступки», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что применение ВС РФ такого серьезного оружия, как «Орешник», действительно заставляет западные страны и Украину вести диалог с Россией.

«Не понимают они слов», — заключил он.

Ранее Юрий Игнат заявил, что Россия использует баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» для того, чтобы отправить сигнал странам Запада. Он добавил, что оружие помогает Москве оказывать влияние на переговорный процесс.