На Украине назвали одну из самых серьезных проблем ВСУ

Российские беспилотники типа "шахед" являются одной из самых серьезных проблем для ВСУ. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ, полковник Юрий Игнат.

По его словам, Россия уделяет много внимания модернизации беспилотников, особенно типа "шахед", которые "уже прошли определенную эволюцию". Так, на некоторые из них увеличивают скорость, ставят "каналы управления", сим-карты, модемы, а также Starlink, отметил он.

"Сегодня одна из самых серьезных проблем — это именно "шахеды", которые летят сотнями и уже не только в ночное время, а и в течение светлого времени суток. И не только где-то ближе к линии фронта, а над столицей часто появляются БПЛА, в том числе и реактивные дроны", — рассказал Игнат.

По словам полковника российские беспилотники летают как высоко, чтобы не быть достижимыми для расчетов украинских мобильных огневых групп, так и низко, используя ландшафт местности.

Также в интервью Юрий Игнат отметил, что ВСУ все чаще сталкиваются с дефицитом ракет для сил ПВО.

В конце января газета The New York Times писала о том, что главной проблемой для ВСУ является нехватка войск для одинаковой защиты всех участков фронта. Из-за этого образовываются бреши в обороне украинской армии, которые затем использует Россия. Также военные рассказывали, что Украине "постоянно не хватает людей" ни отражения наступлений российских войск, ни для проведения контратак.