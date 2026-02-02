Минобороны сообщило об уничтожении HIMARS и С-300 ракетами «Искандер»

Пусковые установки реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины уничтожили ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по позициям ЗРК С-300 ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Днепропетровской области. В результате были поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки комплекса вместе с личным составом.

Кроме того, аналогичный удар нанесли по позициям РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Володаровка Харьковской области. В Минобороны уточнили, что в результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, а также до десяти военнослужащих противника.

До этого в силовых структурах сообщали, что российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины возле станции Конотоп. Источник уточнил, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области.