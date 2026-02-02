Украинский рыбак снял "Герань" за работой по новой тактике

Любителю зимней рыбалки на Украине посчастливилось увидеть БПЛА "Герань" за работой и уцелеть при этом. Более того, специалист по подледному лову зафиксировал новую тактику русских дронов - о которой до сих пор лишь вскользь упоминали украинские военные.

В применении "Герани" на СВО можно выделить три этапа. Во время первого дроны просто летали. После того, как у ВСУ появились мобильные огневые группы с пулеметами, беспилотники стали летать высоко. А сейчас, напротив, перешли на сверхмалые высоты, чтобы уйти из поля зрения радаров ПВО.

Эволюции беспилотников повторяют изменение тактики фронтовой авиации XX веке. Так же, как бомбардировщики еще в Великую Отечественную, "Герани" используют складки местности - в первую очередь, русла рек, - для скрытных полетов по своим маршрутам.

Один из таких рейсов и увидел украинский рыбак.

Любопытно, что несмотря на объявленное отключение Starlink над Украиной БПЛА в кадре явно управляется и маневрирует, заметно меняя высоту и направление.