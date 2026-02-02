Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

Основные боевые действия на Краснолиманском направлении фиксируются в районе Дробышево и Яровой, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал 27 января, что российские войска завершают освобождение ряда населенных пунктов, в том числе Дробышево и Яровой.