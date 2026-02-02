Солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили Придорожное в Запорожской области. Об этом в понедельник, 2 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

© Минобороны РФ

— Населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки войск. Бойцам удалось продвинуться в глубину обороны противника, — передает ТАСС.

В этот же день стало известно, что в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области были уничтожены два состава с живой силой и техникой Вооруженных сил Украины. По информации российских спецслужб, эти поезда прибыли на усиление оборонительных рубежей противника.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военных убитыми и ранеными. Уточняется, что наибольшие потери украинская армия понесла в зоне действия группировки «Центр».

До этого сообщалось, что российские бойцыза прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. За освобождение Терноватого и Речного отвечали группировки войск «Восток» и «Днепр» соответственно.