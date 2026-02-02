Названы возможные места запуска дронов ВСУ по Белгородской области

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев считает, что ВСУ запустили дроны по Белгородской области с приграничной территории. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Утром 2 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В ночь на 2 февраля губернатор сообщил, что жертвами атаки ВСУ на Старый Оскол стали двое мирных жителей - по дому, в котором они находились, ударил беспилотник.

«Белгород находится в непосредственной близости от границы с Украиной, поэтому очевидно, что запуск производился с украинской территории», - так эти новости прокомментировал Кондратьев.

Он подчеркнул, что граница настолько близко, что для Украины нет смысла отправлять в Белгородскую область диверсантов для запуска дронов.