Дроноводы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области операторы разведывательных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Восток» зафиксировали перемещение боевой и автомобильной техники ВСУ в сторону линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило Министерство обороны России.

© Минобороны России

По данным ведомства, техника противника выдвигалась для ротации личного состава и усиления передовых позиций. После анализа обстановки было принято решение о нанесении удара.

Операторы ударных БПЛА поразили цели: в лесополосе была уничтожена боевая бронированная машина HMMWV, еще две такие машины - во время движения по дороге. Кроме того, противник лишился нескольких пикапов с личным составом.

Точечные и скоординированные действия операторов беспилотников позволили сорвать ротацию украинских подразделений, лишив ВСУ возможности своевременно подтянуть резервы и организовать контратаки на данном участке боевых действий.

Ранее расчеты БПЛА нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области, лишив поддержки украинские штурмовые подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.