Дроноводы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области операторы разведывательных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Восток» зафиксировали перемещение боевой и автомобильной техники ВСУ в сторону линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, техника противника выдвигалась для ротации личного состава и усиления передовых позиций. После анализа обстановки было принято решение о нанесении удара.
Операторы ударных БПЛА поразили цели: в лесополосе была уничтожена боевая бронированная машина HMMWV, еще две такие машины - во время движения по дороге. Кроме того, противник лишился нескольких пикапов с личным составом.
Точечные и скоординированные действия операторов беспилотников позволили сорвать ротацию украинских подразделений, лишив ВСУ возможности своевременно подтянуть резервы и организовать контратаки на данном участке боевых действий.
Ранее расчеты БПЛА нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области, лишив поддержки украинские штурмовые подразделения.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.