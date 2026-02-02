Пять советских самолетов вошли в десятку самых экспортируемых истребителей

Пять советских и российских самолетов вошли в десятку самых экспортируемых в мире. Советский Союз посчитали доминирующим на рынке экспорта истребителей. Его простые и прочные самолеты широко распространились по миру во время холодной войны.

Рейтинг составило издание The National Interest. На первом месте - МиГ-21. На экспорт отправили свыше 10 тысяч самолетов в более чем 60 стран. МиГ-21 участвовал во множестве вооруженных конфликтов. Он остается самым широко распространенным сверхзвуковым истребителем в истории.

В десятку попали еще три МиГа - МиГ-15 (1,5-2 тысячи самолетов), МиГ-17 (3 тысячи самолетов) и МиГ-19 (2 тысячи самолетов). МиГ-15 - простой и прочный, он быстро распространился по миру. МиГ-17 отличался высокой маневренностью и был опасен в небе над Вьетнамом и Ближним Востоком. МиГ-19 стал первым советским сверхзвуковым истребителем. Он активно экспортировался и производился по лицензии - особенно в Китае, занимая важную переходную роль между ранними реактивными самолетами и более совершенными конструкциями.

Еще одно место в рейтинге занял Су-27 (1200 самолетов). Спроектированный как истребитель для завоевания превосходства в воздухе на большой дальности, Су-27 оказался маневренным, обладая при этом впечатляющей выносливостью и полезной нагрузкой.

В десятку также попали два французских и три американских истребителя.