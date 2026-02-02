Боец СВО рассказал о спасшем его медальоне с изображением архангела

Участник СВО заявил, что медальон с изображением архангела спас его от дрона ВСУ. Слова бойца приводит Telegram-канал «Люди Z».

Мужчина ушел в зону проведения спецоперации осенью 2022 года. На одном из боевых заданий он оказался в зоне досягаемости украинских беспилотников. Солдат получил ранение, однако смог выжить.

Боец утверждает, что его спас медальон с образом архангела Михаила. Сейчас военнослужащий уже прошел курс реабилитации и адаптируется к мирной жизни.

Ранее стало известно о другом случае спасения бойца СВО — ему помогла выжить икона, которую солдат носил возле сердца. На ней был изображен святой праведный воин Федор Ушаков.