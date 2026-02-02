Болезненный «развод» на фронте: замедление Starlink и спасение «элит» ВСУ

Бизнесмен Илон Маск заявил о замедлении Starlink для российской армии — теперь на фронте начинают готовиться к болезненному «разводу». Как сообщает «Царьград», Киев тем временем спешит спасти «элиту» своих войск, отодвинув ее дальше от фронта.

Замедление Starlink

Маск заявил, что усилия по блокировке доступа РФ к терминалам Starlink «принесли свои плоды». Украина тем временем готовит список «белых терминалов», которыми пользуются их военные. Ожидается, что рано или поздно он попадет к Маску и тогда он отключит в зоне СВО весь Starlink, кроме украинского.

Telegram-канал «Клан Севера» пишет, что Starlink активно используется ВС РФ. Авторы задаются вопросом, что будут делать российские военные, когда доступ к технологии пропадет. При этом военкор Александр Коц замечает, что полагаться на западную связь в этом вопросе — значит впадать в зависимость от вероятного противника.

Однако вопрос постепенно решается, ведь в 2026 году в космос запустят первые аппараты проекта низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Согласно планам, к 2030 году на орбиту выведут 292 действующих спутника, а всего на орбите должны оказаться 383 аппарата. Это уступает масштабам Starlink, однако предназначаться «Рассвет» будет в первую очередь для военных.

Хаотичное отступление ВСУ

«Военная хроника» проанализировала все обмены телами погибших между РФ и Украиной. За все время Москва отдала украинской стороне почти 15,5 тысяч тел. От Киева было получено всего 429 трупов. Это имеет косвенное отношение к статистике потерь, однако позволяет сделать ряд выводов.

В частности, передача тел инициируется той стороной, у которой они «накоплены» на подконтрольной территории. С учетом того, сколько погибших военных передаются Киеву, то очевидно, что ВСУ продолжает практиковать «затыкание» фронта пехотой, а отступление подразделений имеет хаотичный характер.

«Если Россия возвращает тела Украине в таких объемах, это также означает, что значительная часть боестолкновений завершается контролем русской стороны, даже если тактически они выглядят спорными или идут за поселки на полтора человека довоенного населения. И не стоит забывать, что поиск и эвакуация трупов украинских солдат с поля боя — опасный процесс. Без подавления вражеской активности проводить его сложно», — подчеркивает канал.

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на принципиальное отличие этой зимней кампании от прошлогодней. ВС РФ не берут паузу в наступлении. По его мнению, динамика говорит о том, что и в феврале продвижение российских подразделений продолжится.

Бегство наемников

На этом фоне в ВСУ фиксируется массовый отток иностранных наемников. Если раньше они служили в линейных мотопехотных и механизированных бригадах, а также в терробороне и самостоятельных легионах, то теперь, после решения отправлять иностранцев в штурмовые подразделения, каждый четвертый наемник или бежит, или ищет способы.

Украинский канал «Резидент» со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ подчеркивает, что украинские военные активно следят за мирными переговорами.

«В Генштабе это вызывает большое недовольство. Однако повлиять на военных становится все сложнее — никто не хочет отправляться в штурмовые подразделения», — отмечает канал.

В то же время встреча в Абу-Даби перенесена. Наиболее вероятные даты нового раунда — 4 или 5 февраля. Военкор Юрий Котенок считает, что Киев лишь пытается выиграть время.

Спасение «элит»

Тем временем Роберт Бровди заявил, что украинские операторы дронов «полностью уйдут с передовой». Цель — как можно шире внедрить удаленное управление дронами и роботами прямо на линии боевых действий. Об этом ранее заявлял и новый министр обороны Украины Михаил Федоров: идея в том, чтобы подставлять под удар технику, а не людей.

Официально это объясняют заботой о личном составе, которого сейчас не хватает — программа по набору добровольцев в силы беспилотных систем провалилась. Поэтому теперь решили максимально беречь и развивать тех специалистов, которые у них уже есть.

При этом речь идет не о всех солдатах, а об «элите» — дроноводах. Это не касается обычных мобилизованных, которых продолжают отправлять на передовую на убой.