СМИ: Россия наращивает производство надводных дронов

После серии атак Украины с использованием морских беспилотников Россия решила ответить тем же, сообщает The National Interest.

"Украинцы неоднократно использовали беспилотные аппараты, как воздушные, так и морские, для нанесения ударов. …Но Москва не сидела сложа руки. Более того, Министерство обороны России разрабатывает собственные беспилотные системы, чтобы уравновесить ситуацию", - пишет TNI.

Издание также утверждает, что Россия наращивает производство беспилотных надводных дронов. ВМФ России стремится развивать свои беспилотные надводные суда, а также средства противодействия дронам для нейтрализации украинской угрозы.

"Российский военно-морской флот стремится развивать свои возможности в области беспилотных надводных кораблей и средств противодействия им", - говорится в последнем разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании об украинском конфликте.

Российский военно-морской флот также разрабатывает другие морские беспилотники. В августе он, в частности, использовал беспилотный надводный комплекс для поражения разведывательного корабля ВМС Украины "Симферополь" на Дунае. Удар был успешным, и украинское судно было потоплено. Это было первое в истории зафиксированное применение российского надводного беспилотника против украинского военного корабля или судна обеспечения.

Но в атаке на украинское разведывательное судно есть еще одна особенность. Российские военные использовали для проведения операции два беспилотника - воздушный и морской, - что подчеркивает перспективность совместной работы беспилотных систем.

До сих пор украинские войска имели преимущество в области морских дронов. Но Министерство обороны России быстро наверстывает упущенное, разрабатывая новые и более совершенные образцы, резюмирует The National Interest.