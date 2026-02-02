Пленный офицер ВСУ раскрыл российским военнослужащим расположение десятков тысяч украинских мин на огромных территориях.

© оссийская Газета

Старший лейтенант Вячеслав Погибенко, командир инженерного взвода 61-й бригады ВСУ сдался в плен в 2024 году в Курской области. Он был героем нескольких репортажей и превратился в достаточно медийного пленного. Но о том, что Погибенко передал ВС России ценные данные, стало известно недавно.

"Историю про минные поля мы не могли раскрыть. Так как эти карты помогали нашим бойцам, в том числе во время штурмовых операций", - пояснил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.

Карты офицер ВСУ осознанно прихватил с собой из штаба перед выходом на боевое задание. Он в тот момент уже задумал сложить оружие.

"Я взял с собой флешку - понимал, что уже не вернусь. Это был мой билет, чтобы выжить", - рассказал он.

Напомним, что в ноябре 2024 года ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по СИЗО во Льгове Курской области, где с другими военнопленными находился Погибенко. Он полагает, что данные об их местоположении СБУ получили от бывших сокамерников, которые вернулись из плена по обмену.