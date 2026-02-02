Офицер ВСУ передал ВС РФ карты минных полей, чем помог при штурмах
Пленный офицер ВСУ раскрыл российским военнослужащим расположение десятков тысяч украинских мин на огромных территориях.
Старший лейтенант Вячеслав Погибенко, командир инженерного взвода 61-й бригады ВСУ сдался в плен в 2024 году в Курской области. Он был героем нескольких репортажей и превратился в достаточно медийного пленного. Но о том, что Погибенко передал ВС России ценные данные, стало известно недавно.
"Историю про минные поля мы не могли раскрыть. Так как эти карты помогали нашим бойцам, в том числе во время штурмовых операций", - пояснил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
Карты офицер ВСУ осознанно прихватил с собой из штаба перед выходом на боевое задание. Он в тот момент уже задумал сложить оружие.
"Я взял с собой флешку - понимал, что уже не вернусь. Это был мой билет, чтобы выжить", - рассказал он.
Напомним, что в ноябре 2024 года ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по СИЗО во Льгове Курской области, где с другими военнопленными находился Погибенко. Он полагает, что данные об их местоположении СБУ получили от бывших сокамерников, которые вернулись из плена по обмену.