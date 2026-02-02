Российские войска начали новый этап спецоперации в Харьковской области, освободив село Зеленое. Может ли этот участок фронта стать ключевым направлением, и почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с поля боя, разбирались «Аргументы и факты».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при штурме села Зеленое в Харьковской области использовали густой туман для скрытных действий. При этом освобождение населенного пункта способствует в том числе и расширению зоны безопасности возле российской границы.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины отступили в районе Зеленого «под решительным натиском» российских штурмовиков. И это наступление заставило «постепенно зашевелиться еще один участок фронта», открыв новые оперативные перспективы для ВС России.

«Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям», - заметил эксперт.

Стратегический треугольник

По словам полковника запаса, село Зеленое имеет важное географическое положение и, наряду с Терновой и Липцами, долгое время являлся укрепленным рубежом, входя в так называемый «стратегический треугольник».

«В окрестностях Липцев есть Травянское водохранилище, там высоты, где противник развернул оборонительные сооружения (…) Сам населенный пункт Зеленое небольшой. Трудно сказать, сколько там сейчас осталось жителей, но там уже начинаются оборонительные линии противника», - пояснил Алехин.

Он также отметил, что наступление ВС России в этом районе имеет две цели: создание более глубокой буферной зоны для защиты Белгородской области от обстрелов и приближение к Харькову.

«Населенный пункт Липцы - самая близкая точка к городу Харьков. Там 22 км по прямой. Именно на этом участке противник неоднократно использовал реактивную систему залпового огня при нанесении ударов по Белгородской области», - пояснил эксперт.

Наступление на Харьков

Таким образом, наступление может поставить под угрозу позиции украинских РСЗО, обстреливающих приграничные российские города. А российские войска, закрепившись в Зеленом, получают плацдарм для дальнейшего развития успеха в сторону Липцев и Харькова.

Такие действия ВС России вынуждают командование украинской армии снимать силы с других направлений. По мнению экспертов, освобождение Зеленого - это первый шаг в создании новой зоны напряженности для ВСУ, что окажет влияние на безопасность Белгорода и может изменить расстановку сил в регионе в целом, отмечает издание.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом эксперты отмечали, что зона безопасности создается для того, чтобы не допустить атак на российские регионы, а ее глубина будет зависеть в том числе и от оружия, которое западные страны передают Киеву.