Лишь пятая часть имеющихся у Украины танков находится в состоянии боевой готовности, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

Сегодня украинская армия располагает крупнейшим в мире парком основных боевых танков Т-64, которые продолжают составлять основу ее вооруженных сил. Это связано с тем, что после распада Советского Союза Украина унаследовала непропорционально большое количество танков Т-64, которым сегодня уже более 40 лет.

"После распада СССР Украина получила 2340 танков Т-64, в том числе 1574 современных варианта Т-64Б. Поскольку большинство стран-преемников СССР отдавали приоритет сохранению на вооружении Т-72, а элитный статус Т-64 препятствовал его экспорту в советскую эпоху, Украина быстро стала единственным крупным оператором этого танка", - пишет MWM.

Уже к началу XXI века танк Т-64 считался в значительной степени устаревшим. Отсутствие современных боеприпасов серьезно ограничило возможности пробития брони техники противника, а слабая броня и устаревшая динамическая защита привели к тому, что современные российские противотанковые снаряды, технологически более чем на тридцать лет опережающие украинские, смогли надежно пробивать украинские танки.

Износ танков Т-64 в результате десятилетий эксплуатации, а также присущая им сложность конструкции и высокие требования к техническому обслуживанию по сравнению с большинством других советских образцов, таких как Т-72, привели к очень низкому уровню готовности украинского танкового парка, отмечает издание.

"Как сообщил украинский специалист по бронетанковой войне Николай Саламаха, в настоящее время только треть, а порой лишь пятая часть танков армии считаются боеспособными", - пишет Military Watch Magazine.

Он отметил, что неэффективное использование техники, в том числе для операций, направленных на поднятие боевого духа, стало одной из основных причин потерь, и с сожалением добавил:

"Они посылают танк вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка, - мы теряем их в таких операциях".

Напомним, что уже в ближайшие месяцы ВСУ могут лишиться последних танков Т-64. По разным подсчетам, в настоящее время формирования киевского режима эксплуатируют около сотни боевых машин данного типа. В то же время практически каждый день сообщается об уничтожении очередного "шестьдесят четвертого".