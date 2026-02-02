Атаки ВСУ 2 февраля: гибель людей и повреждение домов

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека и получили повреждения дома. Какие российские регионы подверглись нападению, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО ночью был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. При этом больше всего беспилотников атаковали Белгородскую область. Над регионом сбили 22 дрона.

Также четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края, два – над Ростовской областью, по одному сбиты в небе над Астраханской, Брянской и Курской областями, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Белгородская область

Мирные жители погибли в результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон ударил в частный дом, после чего начался пожар, который привел к частичному обрушению здания.

«Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек. Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования», — написал Вячеслав Гладков.

Также, по его словам, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Поврежден автомобиль.

Ростовская область

Ночью отражена атака беспилотников в двух районах Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — пояснил он.

При этом глава региона отметил, что беспилотная опасность сохраняется и призвал к осторожности.

Краснодарский край

В результате атаки БПЛА на Краснодарский край накануне вечером получили повреждения дома, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным ведомства, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, а в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Поселок Афипский Северского района также подвергся атаке беспилотников, там была повреждена крыша частного дома.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы», — уточнила пресс-служба.

Ранее в результате атаки ВСУ на территорию рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском упали обломки БПЛА. В итоге жители 4-х подъездного 177 квартирного дома были эвакуированы, проведено разминирование.