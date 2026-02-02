Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило подчиненным брать в плен российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов.

«У украинского командования, насколько мне известно, позиция не брать в плен русских солдат», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, взятых в плен бойцов российской армии после допроса, как правило, расстреливают.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о пытках, издевательствах и насилии российских военнослужащих в украинском плену. По его словам, возвращенные бойцы жаловались, что ВСУ применяли к ним электрические стулья, регулярно избивали, проводили эксперименты и вводили неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Армия России начала наступление на новом участке обороны ВСУ

Кроме того, как сообщали освобожденные, линия боевого соприкосновения на Украине «насыщена тайными тюрьмами», которые часто представляют собой подвалы, куда попадают контуженные и раненые военнослужащие. В этих местах заключенных подвешивают за ноги, избивают дубинками и заставляют работать до изнеможения, сказал Мирошник.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.