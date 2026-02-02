В атаках ВСУ по России увидели опасную закономерность

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют не в полную мощность, а копят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для более массированного удара по регионам России. Эту опасную закономерность увидел член Общественной палаты (ОП) России Владимир Рогов, его заявление опубликовано в Telegram.

Это заявление общественник опубликовал после сообщения Министерства обороны России о числе сбитых за ночь украинских БПЛА — всего система противовоздушной обороны уничтожила 31 беспилотник.

«Враг продолжает копить дроны. (...) Уже несколько дней боевики ЗеРейха копят дроны для массированной атаки», — написал в блоге он.

Ранее власти регионов России рассказали о жертвах ударов ВСУ при ночном налете.