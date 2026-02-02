Новости СВО сегодня: удар «Панциря» и потери ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Харьковской области и об успешных операциях российских сил в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 2 февраля.

Удар «Панциря»

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

В Минобороны отметили, что для уничтожения воздушных целей у «Панциря» есть 12 зенитных ракет. Также на комплексе установлены две двуствольные пушки 30-миллиметрового калибра с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Удар «Града»

Реактивные системы залпового огня «Град» ВС РФ уничтожили боевую технику и опорные пункты ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Получив разведданные от операторов дронов-разведчиков, артиллеристы отправились на позицию, развернули боевые машины и нанесли удары по цели 122-миллиметровыми реактивными снарядами. В Минобороны подчеркнули, что в результате была сорваны ротация и подвоз боеприпасов ВСУ.

Операция «БАРСа-31»

Российские беспилотники уничтожили американский автомобиль Humvee, который ВСУ использовали для подвоза боезапаса и проведения ротаций, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на краматорско-дружковском направлении.

Дрон-разведчик добровольческого отряда «БАРС-31» ВС РФ обнаружил американский автомобиль повышенной проходимости. Humvee на большой скорости двигался к позициям ВСУ и был защищен от дронов не только системами радиоэлектронной борьбы, но и металлической сетью.

Первые два удара дронов повредили Humvee и лишили его хода. Затем автомобиль был атакован еще двумя FPV-дронами на оптоволокне. В результате автомобиль вместе с грузом был полностью уничтожен.

Провал контратаки Киева

Специальные подразделения украинской военной разведки провалили контратаку неподалёку от села Симиновка в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

В сообщении отмечается, что ВС РФ продвинулись на трех участках леса в районе Симиновки и заняли два украинских опорных пункта. Украинские подразделения пытались вернуть позиции, но попытка контратаки не принесла им успеха.

Удар у станции Конотоп

ВС РФ уничтожили два состава с живой силой и техникой ВСУ в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Женская беспилотная рота ВСУ

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что в ВСУ появилась женская рота беспилотных систем. По его данным, рота действует в зоне ответственности российской группировки войск «Запад».

Потери ВСУ в январе

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными 15 тысяч солдат (включая иностранных наемников). Марочко заявил, что речь идет о потерях ВСУ в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

Наибольшие потери ВСУ - 5 370 человек - зафиксированы на купянском, боровском, краснолиманском направлениях. В январе ВС РФ также уничтожили девять танков, 159 орудий полевой артиллерии, 62 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 258 складов боеприпасов и почти 1,5 тысячи различных боевых машин ВСУ.