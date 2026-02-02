Армия России начала наступление на новом участке обороны ВСУ

Прорвали границу: армия РФ начала наступление на новом участке обороны ВСУ
ВС РФ перешли границу в Белгородской области со стороны Колотиловки и вошли в село Покровка Сумской области (район Краснополья). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В сообщении отмечается, что ВС РФ продвинулись на расстояние до трех километров. Telegram-канал подчеркнул, что речь идет о наступлении российских сил на новом участке.
Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт Госпогранслужбы Украины в Краснополье. Украинские силы потеряли до взвода военнослужащих.
Собеседник ТАСС подчеркивал, что в Краснополье зафиксированы потери среди украинского офицерского состава.