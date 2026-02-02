Стало известно, какими дронами ВСУ атаковали Старый Оскол

Украинские войска атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, беспилотники запускались из Черниговской области Украины. Длина FP-1 составляет 3,5 метра. Подобные БПЛА способны пролетать до 1200 километров.

Напомним, что ВСУ атаковали Старый Оскол в ночь на 2 февраля. Как рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, от удара БПЛА по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Спасатели обнаружили под завалами тела двух человек.

Кроме того, взрыв другого дрона повредил три многоквартирных дома. Более чем в 10 квартирах выбиты окна.