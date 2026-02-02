Потери Вооруженных сил Украины в январе убитыми и ранеными, включая иностранных наемников, составили около 15 тысяч человек в зонах ответственности российских группировок войск "Север", "Юг" и "Запад". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на анализ данных Минобороны РФ.

По его словам, наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском и краснолиманском направлениях, а также на подконтрольной Киеву части Луганской Народной Республики. Там было ликвидировано свыше 5,3 тыс. военнослужащих ВСУ. В зоне ответственности "Южной" группировки потери составили около 4,8 тыс. человек, еще порядка 4,7 тыс. - на направлениях, где действует группировка войск "Север".

Марочко также сообщил, что в январе российские войска уничтожили значительное количество вооружения и военной техники противника. По его данным, были выведены из строя танки, артиллерийские системы, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также сотни складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами. Кроме того, ВСУ потеряли почти полторы тысячи различных боевых машин.

Говоря о причинах достигнутых результатов, эксперт подчеркнул: "Следует отметить, что ряд успехов ВС РФ достигли благодаря изменению тактики ведения боя и модернизации технических средств". Он также отметил, что наращивание применения беспилотных систем позволило повысить эффективность разведки и ударов, сократить потери при снабжении подразделений и снизить риски в ходе наступательных действий.