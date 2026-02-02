Резко изменившаяся погода и густой туман помогли российским военнослужащим освободить населённый пункт Зелёное в Харьковской области, нейтрализовав работу вражеских дронов.

В Минобороны России сообщили, что операцию провели силы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Российские штурмовики воспользовались резким изменением погодных условий. Потепление, высокая влажность и поднявшийся туман не позволяли активно работать вражеским беспилотникам, это также послужило естественной маскировкой при штурме позиций противника», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен»

Перед атакой по позициям ВСУ отработала артиллерия, а подразделения беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии обеспечили разведку и корректировку огня.

В министерстве подчеркнули, что группировка «Север» продолжает расширять буферную зону безопасности вдоль границы, чтобы лишить противника возможности обстреливать российские территории.

Ранее украинские боевики попытались контратаковать на Купянском направлении, но армия России справилась с возникшими боевыми задачами.