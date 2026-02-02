США и ЕС с помощью санкций пытаются затормозить технологическое развитие России, и на этом фоне на Западе была крайне популярна риторика, что из-за отсутствия иностранных комплектующих РФ вынуждена использовать якобы неподходящие чипы в производстве оружия. Как отметили журналисты из Поднебесной, пока западные чиновники насмехались, у Москвы появился «огромный молот».

«Россия собирается пополнить свой арсенал настоящим «молотом»», – пишут авторы китайского издания 360kuai. Согласно последним данным, финальная стадия летных проверок новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» намечена на 2026 год.

После успешного завершения испытаний, ракета официально встанет на вооружение. Уникальной особенностью этой ракетной системы является ее колоссальная разрушительная сила и возможность совершать полеты на сверхзвуковых скоростях на внушительные расстояния. Китайские СМИ отмечают, что «Сармат» представляет собой одну из самых устрашающих МБР на планете. Габариты ракеты впечатляют: длина достигает 35,5 метров, а диаметр корпуса – 3 метра.

Конструкция ракеты предусматривает возможность нести от 10 до 14 боевых блоков с индивидуальным наведением, каждый из которых обладает огромным поражающим потенциалом, что позволяет одновременно поражать несколько стратегически важных объектов. Информацию о разработке столь мощного вооружения президент Владимир Путин озвучил странам НАТО достаточно давно, однако западные государства проявили определенный скептицизм.

В западных странах выражали сомнения в способности России завершить столь амбициозный проект в условиях экономических санкций. Как стало очевидно, эти сомнения оказались напрасными. «Сармат» успешно разработан и вскоре поступит на вооружение, что, несомненно, добавит головной боли США и их союзникам, пишет АБН24. Напомним, в Китае восхитились российским оружием. Там заявили, что новая ракета действительно потрясающая.