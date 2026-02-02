Сапёр ВС России уничтожил группу ВСУ с помощью минного поля и гранат
Сапёр армии России Никита Макаров с помощью созданного им минного поля и гранат уничтожил группу украинских штурмовиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Отмечается, что военный зафиксировал передвижение ВСУ и определил маршрут следования штурмовой группы. Он выдвинулся ей навстречу, установил минное заграждение и занял удобную позицию.
«Когда вражеские штурмовики пересекали заминированный участок, рядовой Макаров активировал мины и взрывом уничтожил группу противника», — рассказали представители МО.
Остатки группы ВСУ Макаров забросал гранатами.