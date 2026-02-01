В Венгрии высказались о силовой мобилизации на Украине
На Украине призыв на военную службу превратился в открытую охоту на людей, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в социальной сети X.
По его словам, Брюссель закрывает глаза на силовую мобилизацию на Украине.
По мнению Орбана, такая политика не способствует достижению мира и не отвечает интересам Европы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил закон, продлевая на 90 дней действие всеобщей мобилизации и военного положения на территории Украины, как того требует текущая обстановка.