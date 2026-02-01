Пушилин: освобождение Торецкого в ДНР позволит ВС России развивать наступление

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Торецкого в ДНР позволит российским военным развивать наступление.

Как он отметил на своей странице в MAX, ранее Министерство обороны России заявило об освобождении населённого пункта Торецкое на Добропольском направлении.

«Населённый пункт находится между Добропольем и Дружковкой. Его освобождение позволит развивать наступление как раз в сторону Доброполья и создаёт определённый плацдарм для движения на Дружковском направлении», — указал глава ДНР.

Вместе с этим Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Северском направлении в ДНР.