ВС РФ сбили над Россией 38 украинских беспилотников

Российские военнослужащие в течение дня сбили над регионами РФ 38 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

© ТК «Звезда»

«С 8:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 27 аппаратов сбили над территорией Белгородской области, шесть - над Краснодарским краем. Еще по два БПЛА перехватили над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря и один - в районе Брянской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 1 февраля за ночь сбили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.