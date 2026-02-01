В Гренландии повысили квоту на прохождение аналога военной службы

Министерство обороны Дании совместно с правительством Гренландии решили с лета повысить квоту новобранцев на прохождение гренландского аналога военной службы с 30 до 50 человек в связи с повышенным интересом к обучению со стороны молодежи острова. Об этом сообщается на сайте вооруженных сил королевства.

В публикации отмечается, что с лета 2026 года при координации между Минобороны Дании и правительством Гренландии было решено повысить набор на базовое арктическое образование.

Это делается для того, чтобы реализовать возросший интерес среди молодежи острова к получению навыков в сфере обороны и готовности.

До этого датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что

Дания не исключает, что в рамках обсуждения вопроса о Гренландии может быть пересмотрено заключенное в 1951 году соглашение с США об обороне.

27 января издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни лидеры Дании и Гренландии проведут переговоры в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы по соглашению с США.