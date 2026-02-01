Стало известно, каким может быть авиаудар США по Ирану

Приказ президента США Дональда Трампа об ударе по Ирану будет выполнен. Вместе с тем, американские военные не смогут провести масштабную атаку на объекты на территории республики, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В январе американский лидер предупредил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.

«Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня», — отметили журналисты.

По словам авторов статьи, в настоящее время Пентагон размещает дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить Израиль, арабских союзников и американские войска в случае ответных действий со стороны Ирана.

Вучич заявил, что США ударят по Ирану «в ближайшие 48 часов»

Ранее официальный представитель правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик сообщил, что Анкара рассчитывает на результативность переговоров по Ирану и предупреждает, что военные атаки приведут к серьезным последствиям.