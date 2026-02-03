MWM: Индия отказалась от покупки Су-35 из-за Су-57

Индия не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей Су-35 в рамках тендера Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) из-за возможности получить более современный истребитель пятого поколения Су-57. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что "неудача" с Су-35 связана не с характеристиками самолета, а с тем, что Москва и Нью-Дели значительно продвинулись в переговорах по лицензионному производству Су-57. Предполагается, что потенциальное соглашение может включать модернизацию индийских авиационных предприятий, которые в настоящее время выпускают истребители четвертого поколения Су-30МКИ.

В публикации подчеркивается, что индийская сторона сочла "несущественной" технологическую разницу между уже находящимися на вооружении индийских ВВС Су-30МКИ и Су-35 для масштабных инвестиций.

"Хотя Су-30МКИ широко считался самым совершенным истребителем в мире, когда он впервые поступил на вооружение в 2002 году, технологическая разница между более старым самолетом и Су-35 была относительно незначительной, учитывая двенадцать лет, разделявших их поступление на вооружение", - пишут авторы материала.

Нью-Дели предпочел сосредоточиться на глубокой модернизации уже эксплуатируемых Су-30МКИ и рассмотреть возможность получения истребителей нового поколения Су-57.