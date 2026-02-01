В одном из дронов, ударивших по поселку Сартана в Донецкой народной республике, вычислили технику НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета (СК) России.

По его словам, сейчас следователями производится фиксация последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сартану. На месте обстрела сотрудниками СК, сказал источник, обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО.

Известно, что удар беспилотников пришелся по частному сектору, сильные разрушения получили несколько домов. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов ВСУ регионов в 600 миллиардов рублей.