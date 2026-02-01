МЧС предупредило Крым о беспилотной опасности

Беспилотная опасность объявлена в Крыму по предупреждению МЧС России. Сигнал о тревоге поступил в 16:17 по московскому времени через официальное приложение ведомства, где содержится призыв к жителям полуострова сохранять бдительность.

© Московский Комсомолец

В настоящее время уточняются детали и возможные ограничения, связанные с объявленным режимом. Местные власти и экстренные службы приводятся в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на любые инциденты. Жителям рекомендуется следовать официальным инструкциям и без необходимости не покидать укрытия.

Обстановка на полуострове остается напряженной, информация о возможных происшествиях или последствиях уточняется. Ранее в регионе уже фиксировались попытки атак с применением беспилотных летательных аппаратов, что заставляет относиться к подобным предупреждениям с максимальной серьезностью.

Ранее в субботу, 31 января, крымские спасатели дважды выезжали на ликвидацию техногенных пожаров, одно из которых произошло в жилом секторе, а другое было связано с возгоранием автомобиля.