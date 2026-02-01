Маск прокомментировал меры против использующих Starlink российских дронов

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX, рассказал в соцсетях, что компания предприняла ряд мер для пресечения несанкционированного использования российской стороной интернет-системы Starlink.

Бизнесмен предположил, что с высокой долей вероятности, эти меры сработали.

«Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше», — обратился Маск к украинскому правительству.

Ранее в интернете появилась информация, что российские военные якобы стали использовать Starlink на беспилотниках с дальним радиусом действия.

29 января министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что Киев взаимодействует со SpaceX, чтобы помешать России использовать систему для наведения дронов, поблагодарил SpaceX за готовность помочь. Маск отреагировал на его слова короткой фразой: «Всегда рад».

«Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — уточнил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

На Украине ограничили использование Starlink

По его словам, текущие меры носят временный и экстренный характер, а в дальнейшем будут заменены более комплексным и продуманным решением, на разработку которого потребуется время.