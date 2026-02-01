Пушилин: женщина и ребёнок погибли под Мариуполем при атаке БПЛА

Женщина и ребёнок погибли под Мариуполем в результате удара беспилотников. Ещё один несовершеннолетний получил ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Два человека, один из которых ребёнок, погибли сегодня из-за киевской агрессии», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в посёлке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА погибла женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения.

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил Пушилин.

Кроме того, пострадал мальчик 2018 года рождения.

«Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшему», — добавил глава ДНР.

Ранее сообщалось о ранениях мирных жителей при атаках беспилотников в Белгородской области.

Также в результате атаки БПЛА повреждения жилых домов и автомобилей фиксировались в Орловской области.