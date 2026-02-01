ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, потерявшую все HIMARS

ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, которая лишилась всех своих реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

© U.S. Army/ wikimedia.org

Речь идет о 27-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

По словам источника, в конце прошлого года ее переформировали из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех установок HIMARS.

Вместо американской техники бригаду вооружили украинскими самоходными артиллерийскими установками "Богдана", добавил собеседник агентства.

Напомним, в середине января Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS. Она находилась на огневой позиции в Черниговской области и стреляла по гражданским объектам на территории РФ. HIMARS был уничтожен дронами "Герань", удар был нанесен в момент движения.