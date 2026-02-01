В Орле уничтожили боезаряд упавшей ракеты

Орловские сотрудники МЧС уничтожили боезаряд ракеты, упавшей в региональном центре 26 января, сообщили в ведомстве.

© Управление МЧС по Орловской области

Ликвидация боеприпаса состоялась вечером 31 января. Его обнаружили на территории СНТ в Советском районе города.

К работам подключали и сводный пиротехнический отряд спасателей из столицы. Сложностью оказалось то, что часть ракеты обнаружили в густонаселенном районе, поэтому потребовалась эвакуации населения из ближайших домов и перекрытие движения транспорта.

Заряд обезвредили в течение часа. Далее его отвезли на полигон, где и уничтожили. Работы проводили шесть специалистов.