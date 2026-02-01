На Украине заявили, что SpaceX приняла меры против российских дронов со Starlink

Американская компания SpaceX начала принимать меры против российских БПЛА со спутниковой связью Starlink. Об этом в своем Telegram-канале написал специалист Вооруженных сил Украины по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink на Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе Министерства обороны Украины», — написал Бескрестнов.

Он подчеркнул, что не может публично говорить о принятых мерах и том, что будет сделано далее для «защиты украинцев». Эксперт отметил, что на данный момент решения являются «временными», а позже будут заменены на «глобальные».

На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

До этого глава МО Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Он отметил, что необходимо оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, чтобы не допустить проблемы для украинских военных.