В Латвии нашли мертвым канадского военного из миссии НАТО

Неподалеку от Риги 29 января обнаружили тело военнослужащего Вооруженных сил Канады. Об этом пишет портал Delfi.

По его данным, личность погибшего удалось установить. Им оказался артиллерист Себастьян Хальмагеан, несший службу в составе канадской бригады интернациональных войск НАТО.

"С глубокой скорбью сообщаю о кончине канадского солдата Себастьяна Хальмагеана во время службы в Латвии в рамках коллективной обороны НАТО", - приводит портал слова главы минобороны Латвии Андриса Спрудса.

Министр также выразил соболезнования семье и сослуживцам канадца.

В материале отмечается, что расследованием происшествия уже занялась военная полиция ВС Канады. Латвийская госполиция пообещала оказать ей всяческое содействие.